وسط الثلوج.. إقبال كثيف من المصريين بروسيا على مقار الانتخابات الرئاسية

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار توافد أبناء الجالية المصرية بروسيا، على مقار الاقتراع، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها للمصريين بالخاجر، متحدين الطقس البارد وتساقط الثلوج من أجل القيام بدورهم الوطني.

⁩يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.