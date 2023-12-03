رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وسط الثلوج.. إقبال كثيف من المصريين بروسيا على مقار الانتخابات الرئاسية

كتب:

آية الله الجافي
02:26 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في روسيا

تصويت المصريين في روسيا

أبرزت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استمرار توافد أبناء الجالية المصرية بروسيا، على مقار الاقتراع، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في ثالث أيامها للمصريين بالخاجر، متحدين الطقس البارد وتساقط الثلوج من أجل القيام بدورهم الوطني.

⁩يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة. 

اقرأ المزيد:

حملة فريد زهران: لم نرصد أي ملاحظات داخل اللجان أثناء التصويت في انتخابات الرئاسة

«التنسيقية»: استمرار توافد الجالية المصرية في لبنان للتصويت انتخابات الرئاسة

«حملة يمامة»: إقبال كثيف على التصويت في الانتخابات الرئاسية بأوروبا ودول الخليج

«الشباب المصري» يتابع سير العملية الانتخابية في ثالث أيام التصويت بالخارج
بقلم آية الله الجافي