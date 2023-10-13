الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 في شهر أكتوبر

تنتهي غدًا الـ10 أيام التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت منذ 5 أكتوبر الماضي، وتنتهي غدًا 14 أكتوبر. ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تستعرض «الوطن» تفاصيل الجدول الزمني خلال الأيام المتبقية من شهر أكتوبر.

- يوم 16 أكتوبر ستعلن الهيئة القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم.

- من 17 و18 أكتوبر تلقي اعتراضات المرشحين.

- من 19 إلى 21 أكتوبر فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات.

- يوم 22 أكتوبر إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه.

- يوما 23 و24 أكتوبر تلقي تظلمات المترشحين وفحصها.

- اعتبارًا من 26 أكتوبر البت في التظلمات والإخطار بها خلال يومين.

- يوما 27 و28 أكتوبر تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

- من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل في الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

10 آلاف و85 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

4 مرشحين محتملين في الانتخابات الرئاسية

وبعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح واستقبال طلبات المرشحين، تم استقبال 4 طلبات استوفوا الشروط التي تتعلق بعدد التأييدات والتزكيات، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح المحتمل فريد زهران، والمرشح المحتمل حازم عمر، والمرشح المحتمل عبد السند يمامة.