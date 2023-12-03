«حملة السيسي» ترصد استمرار مشاركة الجاليات المصرية في الانتخابات لليوم الثالث

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من استمرار توافد الجاليات المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، في أيرلندا وإسبانيا وبلغاريا في اليوم الثالث على التوالي.

⁩يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.