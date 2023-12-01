«الجيل»: تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة لم يسجل أي مخالفة

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج على الانتخابات الرئاسية 2024، لم يسجل مخالفة واحدة، ولم يسجل أي ملحوظة على أداء الحملات الانتخابية للمرشحين الأربعة، فضلا عن تحرك العملية الانتخابية وسط تعاون وتآزر بين الحملات، في ظل المنافسة على كسب ثقة الناخبين، دون الخروج عن ميثاق الشرف الانتخابي.

انتخابات المصريين في الخارج

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن انطلاق الاقتراع على الانتخابات الرئاسية اليوم هو إتمام لعملية انتخابية نظيفة نزيهة، كانت فيها الأجهزة بإدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على حياد تماما، ونفذت وضعها الذي أعلنته منذ بدء فتح أبواب الترشح بأنها ستكون على مسافة واحدة من المرشحين، وستدير الانتخابات بحرية ونزاهة وحيدة كاملة.

المشاركة واجب وطني

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن المشاركة واجب وطني، وحق دستوري لكل الناخبين، مطالبا جميع الجاليات المصرية في الخارج النزول إلى صناديق الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن مصري، داعيا جميع المصريين بالخارج بالنزول بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.