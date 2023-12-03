«التنمية المحلية»: تطوير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظات

تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظتي الغربية والدقهلية في الانتهاء من تنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء فروع للشبكة في جميع المحافظات.

إدارة الأزمات والطوارئ

وأكد اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، أنه جار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للمحافظين بتطوير إدارة الأزمات والطوارئ، من خلال الانتهاء من إنشاء الغرفة المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بجميع المحافظات حتى تكون جاهزة للتعامل وإدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة.

مبادرة خفض أسعار السلع

في محافظة الغربية، تابع مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وذلك وفق توجيهات الدولة، كما تابع المركز منافذ «معا ضد الغلاء» وأسعار السلع في كل مركز ومدينة لخفض الأسعار المرتفعة، ومدى توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، فضلا عن متابعة تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

وفي محافظة الدقهلية، تمت متابعة استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث ومتابعة خطة صيانة جميع المعدات وشراء معدات جديدة من الخطة الاستثمارية لدعم منظومة النظافة بالمحافظة ومجابهة جميع الأزمات من خلال وجود 1000 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات وأوناش وسيارات قلاب ومكنسيات للارتقاء بمنظومة النظافة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، فضلا عن صيانة كل معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.