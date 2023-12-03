«التنمية المحلية» تنظم ندوات للتوعية بأضرار الزواج المبكر وختان الإناث

تلقت وزارة التنمية المحلية، تقرير وحدة السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2030 لمواجهة خطر الزيادة السكانية.

وشاركت وحدة السكان بمركز ومدينة بني سويف والمجلس القومي للأمومة والطفولة في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث شهد الأسبوع الأول من الحملة عقد ندوات عن أنواع العنف ضد المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، وبينها أضرار الزواج المبكر وأضرار ختان الإناث وكيفية مناهضة العنف ضد المرأة، وجرى استطلاع آراء الحضور عن مدى استفادتهم بالندوات وزيادة الوعي لمناهضة العنف ضد المرأة.

من ناحية أخرى، انتهت وحدة السكان في بورسعيد برئاسة الدكتورة هند كراوية، مدير الوحدة، من إعداد منسقي وحدة السكان بالأحياء من خلال اجتياز تدريب إعداد مدربين وفرق عمل TOT لتفعيل اللجان السكانية بالأحياء المقرر بدء العمل بها بداية من يناير المقبل 2024.

وعقدت وحدة السكان اجتماعها الدوري بمشاركة منسقين وحدة السكان في الأحياء ومدينة بورفؤاد، تضمن الاجتماع متابعة ملء النماذج السكانية وكيفية استكمالها، والتي شملت نماذج لتحديد المشكلات والاحتياجات السكانية، ومتابعة أنشطة الأحياء فيما يخص التعامل مع القضايا السكانية.

الاستراتيجية القومية للسكان

وعرض إنجازات وحدة السكان بالفترة السابقة، مع التأكيد على دور اللجنة السكانية واختصاصاتها بالأحياء ومدينة بورفؤاد، تحقيقا لأهداف الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وما وصلوا إليه في بناء قاعدة البيانات الخاصة بلجان المتابعة والتنسيق.