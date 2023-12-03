«عمال وفلاحو مصر» بالشرقية: سنتواجد بقوة خلال أيام الانتخابات الرئاسية

أكد المهندس أشرف الدوكار أمين العمال والفلاحين بالشرقية، أن عمال وفلاحين مصر سيكونون حاضرين بقوة خلال أيام الإدلاء بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في 10 و11 و12 ديسمبر الجاري؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

رسالة عمال وفلاحي مصر

وقال «الدوكار» خلال كلمته في مؤتمر أمانة عمال وفلاحين حزب مستقبل وطن، إن عمال وفلاحي مصر سيقدمون رسالة قوية للعالم أجمع بأن الشعب بالكامل خلف القيادة السيسي والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد على أن أيام 10 و11 و12 ديسمبر هي أيام مصير شعب وأمة يجب أن يدرك فيها العالم مدى ترابط الشعب المصري بقيادته السياسية.

ونظمت منذ قليل أمانة العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا؛ لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.