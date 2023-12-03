«التنمية المحلية»: حملات للتصدي للغش التجاري.. وتوفير السلع بأسعار مناسبة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكل أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين، في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، مع متابعة تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الاستراتيجية.

منع الغش التجاري والاحتكار

وتلقت وزارة التنمية المحلية تقريرًا حول جهود محافظتي المنوفية والمنيا في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار، والتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات، ففي محافظة المنوفية جرى ضبط 63 طن سكر قبل بيعها بالسوق السوداء و43 طن أعلاف مجهولة المصدر، وتحرير 2000 محضر تموين في حملات تفتيش على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار الأيام الماضية منها نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر.

حملات تفتيش

وفي محافظة المنيا، أطلقت أجهزة المحافظة، حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، ومتابعة مبادرة خفض أسعار السلع ومدى التزام التجار بالأسعار المقررة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقامت التموين بضبط 160 مخالفة بالمنيا منها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وبيع بأزيد من السعر وسلع مجهولة.