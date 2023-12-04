مواصفات أسئلة امتحان نصف العام للغة الإنجليزية لـ«أولى وتانية ثانوي»

أعلن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، المقرر أن ينطلق منتصف يناير المقبل وفقاً للخريطة الزمنية للعام الحالي.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية لأولي وتانية ثانوي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الضوابط العامة ومواصفات للورقة الامتحانية والأسئلة لمادة اللغة الإنجليزية للصفين الأول والثاني الثانوي:

- أن تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة الفصل الدراسي لغير الثانوية العامة - العام الدراسي).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونتيها؛ حجم الخط - نوع الخط - المسافات بين السطور والهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- يراعى في أسئلة الورقة الامتحانية عدم احتوائها على أية أو عبارات سياسية أو دينية أو منحازة إلى فئة معينة دون غيرها.

- بالنسبة لسؤال قطعة الفهم القرائي لابد أن تحتوي القطعة في معظمها مما درسه الطالب على ألا يتم إدراج القطعة من كتب المقرر الدراسي للصف المستهدف.