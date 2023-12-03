وزير التعليم يفاجئ طالبات الإسماعيلية في معمل العلوم ويحضر «حصة الرياضيات»

زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، محافظة الإسماعيلية، إذ تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسي.

وزير التعليم يحاور الطالبات في معمل العلوم جدوى التطبيقات العملية

وتفقد معمل العلوم بالمدرسة أثناء شرح مادة العلوم للصف الثاني الإعدادي، وأجرى حوارًا مع الطالبات حول الدرس ومدى استفادتهنّ من التطبيقات العلمية، كما تفقد أحد فصول الصف الأول الإعدادي أثناء شرح مادة الرياضيات، وأجرى مناقشة مع الطالبات حول الدرس، مؤكّدًا أهمية مشاهدة القنوات والمنصات التعليمية لمساعدتهم على زيادة التحصيل المعرفي لمختلف المواد الدراسية.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، ‍والدكتور محمد عبدالحميد أحمد بحيري مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية.

وزير التعليم يشاهد اللوحات الفنية للطالبات

وتفقد وزير التعليم سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد حجرة التربية الفنية وشاهد الوزير أعمال الطلاب الفنية حول الفن الشعبي الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، مشيدًا بأعمال الطالبات الفنية، إذ حثهنّ على مواصلة واستمرار تنمية مواهبهنّ من خلال المشاركات في المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التي تقوم بها الوزارة.