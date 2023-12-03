«حملة السيسي»: استمرار توافد المصريين بالمغرب في ثالث أيام التصويت بالخارج

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد أبناء الجالية المصرية في المغرب، على مقار الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية في ثالث أيامها.

وقالت الحملة الرسمية: يمكنكم مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩