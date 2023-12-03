«مياه سوهاج» تطلق حملة للتوعية بالمشاركة في انتخابات الرئاسة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة توعوية لحث العاملين والمواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تُجرى داخل البلاد أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وسائل التواصل مع شركة مياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة، إنه تم اتاحة عدد من وسائل التواصل مع الشركة ومنها الموقع الالكترونى للشركة وصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» والخط الساخن 125، لاستقبال استفسارات المواطنين لمعرفة مقرات اللجان المسجلين بها وارقامهم بالكشوف الانتخابية، وذلك بداية من اليوم حتى انتهاء العملية الانتخابية وذلك دون توجه حزبي أو سياسي.

سيارات للتوعية بالمشاركة الانتخابية

وأوضح رئيس شركة مياه سوهاج، انه يتم الدفع بسيارات بجميع مراكز المحافظة لتوعية المواطنين بالمشاركة بالانتخابات، وكذلك لتعريفهم بمقرات لجانهم الانتخابية، إضافة إلى فتح أبواب مراكز خدمة العملاء حتى العاشرة مساء، لتلقي استفسارات المواطنين حول لجانهم الانتخابية، وذلك بداية من الأربعاء المقبل حتى انتهاء العملية الانتخابية.

مقرات ثابتة للتوعية

وأشار اللواء مصطفى كامل، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية، إلى تخصيص مقر لتوعية المتقدمين بمسابقة التوظيف بضرورة المشاركة بالانتخابات الرئاسية، وتوزيع كروت تحتوي على بيانات لجانهم وأرقامهم بالكشوف الانتخابية.