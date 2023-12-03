التنسيقية: تزايد مشاركة المصريين في الانتخابات بدول أوروبا تزامنا مع الإجازة الأسبوعية

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الغرفة رصدت مشاركة واسعة للمصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة اليوم، وبدأ تزايد أعداد المصريين في الدول الأوروبية لتزامن الانتخابات مع الإجازة الأسبوعية، لافتة إلى أن مشهد الانتخابات مشرف وجاء في وقت حساس تواجه فيه الدولة تحديات كبرى، وهذه المشاركة تؤكد أن الشعب المصري مساند لدولته.

استعداد السفارات المصرية

وأوضحت «سمير»، أن غرفة العمليات بدأت عملها قبل فتح اللجان واستعدت بشكل مبكر وتابعت عمل القنصليات والسفارات وتواصل المصريين معهم في مختلف الدول، مشيرة إلى أن أطقم السفارات المصرية كانت على أهبة الاستعدادات ونقلوا كافة التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية بدأ، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.