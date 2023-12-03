حزب المصريين يختتم فعاليات اليوم الثالث للقافلة الطبية المجانية بالبحر الأحمر

اختتمت أمانة حزب المصريين بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات اليوم الثالث من القافلة الطبية المجانية الخامسة، بالتعاون مع شركة الريادة للخدمات التشخيصية والعلاجية وقوافل ابن البلد الخيرية، اليوم السبت، بنادي شدوان الرياضي في مدينة الغردقة.

ووجه هاني عبدالسميع، أمين عام حزب المصريين بالبحر الأحمر، رسالة تقدير واعزاز إلى حسن خلف، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مثمنًا حُسن الضيافة والاستقبال وتذليل كل العقبات التي واجهت القافلة، مشيدًا بالدور الواضح والملموس في تطوير الأندية والأنشطة الرياضية داخل محافظة البحر الأحمر.

قافلة حزب المصريين

وأكد «عبدالسميع»، خلال تصريحات صحفية، أن جميع القوافل السابقة والقادمة تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب المصريين، برئاسة المستشار حسين أبو العطا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية وتلبية لاحتياجات المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، فضلًا عن التزام الحزب بدوره المجتمعي تجاه المواطنين الذين يُعدوا المحرك الأساسي لكل أنشطة الحزب التي تتم في محافظة البحر الأحمر.

وثمن أمين عام حزب «المصريين» بالبحر الأحمر، في ختام تصريحاته، جهود جميع قيادات محافظة البحر الأحمر وعلى رأسهم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، واللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، والدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، وحسن خلف وكيل مديرية الشباب والرياضة، وجميع العاملين بمديرية الشباب والرياضة ومجلس إدارة نادي شدوان تحت قيادة حكيم محمد، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إشادة بدور الحزب

ومن ناحيته، أثنى حسن خلف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر على دور حزب «المصريين» المجتمعي في خدمة المواطنين، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود في الفترة الحالية والقادمة للعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان، مؤكدًا أن للأحزاب السياسية دور واضح في المجتمع ومساندة مؤسسات الدولة لابد أن يستمر ويزيد خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة نجلاء شطا، أمين التنظيم بحزب المصريين، الدكتورة جيهان أحمد شوقي، نائب أمين الحزب بالبحر الأحمر، الدكتور شادي باسم، أمين مساعد، أسامة مجدى، أمين مساعد، مصطفي العمدة، أمين العضوية، محمد غريب، أمين الشباب، الدكتورة نسمة فتحي، أمين المرأة، راوية محمد أمين التقييم والمتابعة، أبانوب مجدي، أمين الإعلام، علي محمد، أمين لجنة الصحة، محمد عبد الناصر، أمين الموارد المالية، ولفيف من أعضاء وقيادات أمانة حزب «المصريين» بالبحر الأحمر.

جدير بالذكر أن القافلة الطبية الخامسة لحزب «المصريين» بالبحر الأحمر تضمنت خلال الثلاثة أيام توقيع الكشف الطبي في تخصص العيون حيث قدمت «فحص قاع العين - الفحص الخارجي - مقاس النظر - نظارات»، إضافة إلى توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية والحساسية المفرطة التي تُسبب التهابات في العيون.