سفير مصر بداكار: إقبال كبير من الجالية المصرية للتصويت في آخر أيام الانتخابات الرئاسية

وجّه السفير خالد عارف، سفير مصر في داكار بالسنغال، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على متابعتها الممتازة؛ للاطمئنان على سير العملية الانتخابية خارج مصر.

الانتخابات الرئاسية المصرية في السنغال

وأضافت «عارف» في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، الذي نقلته قناة «إكسترا لايف» أنّ العملية الانتخابية تسير بيسر وسهولة وهناك إقبال كبير من المواطنين في داكار من جميع أطياف المجتمع المصري.