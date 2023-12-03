السفير محمود عفيفي: العملية الانتخابية للمصريين في التشيك تسير على ما يرام

قال محمود عفيفي، سفير مصر لدى التشيك، إنَّ العملية الانتخابية للمصريين المقيمين بالتشيك تسير على ما يرام دون أية عوائق في ظل التيسيرات الممنوحة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مع إقبال الناخبين على مقار اللجان الانتخابية وبالسفارة المصرية ومقرها «براغ».

وأضاف «عفيفي»، خلال مداخله له عبر «فيديوكونفرانس»، في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، والذي نقلته قناة «إكسترا لايف»: «العملية الانتخابية تسير بشكل سلس، وأسميها مظاهرة حب من جانب المواطنين المصريين الذين أتوا إلى مقر السفارة واصطحبوا معهم أسرهم سواء أطفال أو شباب».

وتابع سفير مصر في «براغ»: «المصريين في التشيك، جاءوا لممارسة حقهم الانتخابي والدستوري، والإقبال جيد قياسا بمناسبات سابقة، وكذلك بالنسبة للطقس في البلاد، ففي هذه الفترة من العام يسود الطقس السيئ بالمنطقة ولكن عدد كبير من مواطنينا لدى التشيك أدلوا بأصواتهم ومنهم من قدموا من مدن خارج العاصمة التشيكية».

واستطرد: «عملية التصويت مرت بسلاسة شديدة، وأعتقد أن العنصر الرئيسي الداعم لسير العملية الانتخابية بهذا اليسر، هو حسن الترتيبات والعملية التنظيمية خاصةً على المستوى الفني».