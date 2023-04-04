من هو مدعي عام مانهاتن ألفين براغ؟.. ترأس التحقيق مع ترامب

ترأس المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأمريكية ألفين براغ، التحقيق الذي أدى إلى توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي سابق يتهم بارتكاب جناية بعد ترك منصبه.

وتعد هذه القضية، قضية تاريخية ومستقطبة، ستصبح جزءا محددا من فترة عمل المدعي العام في مانهاتن.

من هو ألفين براغ؟

- تم انتخاب براغ، وهو ديمقراطي، ليكون المدعي العام السابع والثلاثين لمقاطعة مانهاتن في نوفمبر 2021.

- براغ والبالغ من العمر 49 عاما، خلف المدعي العام للمقاطعة سايروس فانس جونيور وأدى اليمين الدستورية في بداية عام 2022.

- يعد براغ رابع شخص يُنتخب لهذا المنصب خلال 80 عاما.

- قبل توليه منصبه، عمل براغ الذي تلقى تعليمه في جامعة هارفارد كمدع عام فيدرالي ومسؤول في مكتب المدعي العام في نيويورك.

- براغ هو المسؤول عن معظم الملاحقات الجنائية مع عدد كبير من الموظفين والميزانية، وهو واحد من خمسة محامين محليين منتخبين في مدينة نيويورك.

أشرف براغ على توجيه الاتهام إلى ستيفن ك.بانون، أحد المقربين من ترامب، بتهم تشمل غسيل الأموال والاحتيال.

- حصل براغ على إدانة ألين فايسلبرج، المدير المالي لمنظمة ترامب، الذي حُكم عليه بالسجن 5 أشهر فيما يتعلق بخطة التهرب الضريبي طويلة الأمد.

- في ديسمبر الماضي، فاز مكتبه أيضا بإدانة أسفرت عن غرامات بقيمة 1.6 مليون دولار على منظمة ترامب وشركة ترامب للرواتب - الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، بتهمة الاحتيال على السلطات الضريبية.