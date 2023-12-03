عضو كتلة الحوار: إقبال المصريين بالخارج على الانتخابات الرئاسية فاق التوقعات

أشاد مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار، وعضو أمناء مجلس الشباب المصري، بالملحمة التي سطرها أبناء مصر بالخارج، والإقبال على عملية التصويت، مشيدا بحيادية السفارات والبعثات الدبلوماسية، وإجراء العملية الانتخابية بحيادية وشفافية.

وقال «سالمان» في بيان له اليوم، إن إقبال المصريين فى الخارج على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، فاق كل التوقعات، رغم برودة الجو، وبعد المسافة من أماكن تواجد المصريين ومقار لجان الاقتراع في السفارات والقنصليات، والتى تصل إلى مئات الكيلومترات، لافتا إلى أن السبب في هذا الإقبال الكثيف، يعود إلى وعي المصريين في الخارج، وحرصهم الشديد على استخدام حقهم الدستوري باعتباره واجب وطني.

وأضاف عضو كتلة الحوار أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم كله بأن مصر دولة مستقرة وتُطبق مبادئ الديمقراطية، وهى فى مصاف الدول الكبرى، والمشاركة تزيد من هيبة الدولة خارجيًا وتعزز الوضع الداخلى للوطن.

ولفت إلى أن المصريون فى الخارج، أظهروا قدرًا كبيرًا من المسؤولية، والحرص على المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم، عبر الاستحقاق الانتخابي الأرفع في النظام السياسي المصري، وهو اختيار رئيس الجمهورية، الذي يأتي في ظل ظروف إقليمية شديدة التوتر والتعقيد، ويتطلب حالة من الاصطفاف الوطني ووحدة الصف، في مواجهة هذه التحديات.

وأوضح «جعفر»، أن الملحمة الوطنية التي صنعها المصريون في الخارج، تُحمّل المصريين في الداخل مسؤولية أكبر تجاه وطنهم، وعلى الجميع إدراك أن المشاركة في الانتخاب واجب وطني وحق دستوري، يعكس أمام العالم، وعي الشعب ومعرفته بالمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، مشددًا على ضرورة أن تتحول الانتخابات إلى «عُرس ديمقراطي»، يشارك من خلاله المصريون في اختيار من يحكم البلاد لمدة 6 سنوات مقبلة.