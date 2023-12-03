«حماة الوطن»: توافد المصريين بالخارج للتصويت يعكس حرصهم على الوطن

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن المصريين في الخارج شاركوا في الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف وهو أمر معهود في الجاليات المصرية، لافتا إلى أن أمانة الشؤون الخارجية بحزب حماة الوطن تتواصل مع الجالية المصرية في المنطقة العربية وأوروبا وأمريكا، ورصدت غرفة عمليات الحزب توافد الجاليات المصرية منذ بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية وتوافد المصريين على السفارات والقنصليات في مشهد وطني عظيم.

وأوضح سليمان في تصريح لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية جاءت في وقت تاريخي في ظل ما نعانيه وما نواجهه في هذه الفترة العصيبة، لافتا إلى أن الدولة المصرية ملتزمة باستحقاقها الدستوري إلى أبعد مدى، وما نشاهده من مشاركة هو رد على العالم بأن الداخل مثل الخارج فالكل يحمل هم الوطن، ويشارك من أجل مصلحة الوطن العليا.

جدير بالذكر أن تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية بدأ، الجمعة ويستمر لمدة 3 أيام تنتهي اليوم الأحد في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.