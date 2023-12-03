«التعليم العالي» يحقق طفرة في الخدمات.. 10 إنجازات خلال 2023

نجحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال العام الجاري 2023، في تحقيق العديد من الإنجازات المتميزة، وذلك تماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات وأولويات خطة الدولة، وأهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

إنجازات وزارة التعليم العالي خلال عام 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز إنجازات وزارة التعليم العالي، خلال عام 2023، التي جاءت كالآتي:

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لعام 2023، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي: استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، والعلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر.

دمج أهداف التنمية المستدامة مع مفهوم الجيل الرابع من الجامعات، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية والبرامج التعليمية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار.

تحويل المؤسسات التعليمية الجامعية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم في جذب الكوادر العلمية المتميزة، وذلك من خلال توفير البيئة المناسبة للبحث العلمي، ودعم الأنشطة الطلابية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

الاستقرار على 7 مبادئ أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتوافق مع رؤية مصر 2030، وهي: الجودة، والتميز، والابتكار، والحوكمة، والشراكة، والتمويل، والاستدامة.

إنشاء 46 مركزًا جامعيًا للتطوير المهني، وذلك بهدف إعداد وتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل.

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة «إيست لندن» للعمل على تطوير عدد من برامج الجوائز المزدوجة.

توقيع بروتوكولي تعاون بين شركة مصر للتأمين وصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية ورعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

توقيع بروتوكول للتعاون بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي.

وتأتي هذه الإنجازات في إطار جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز مخرجاتها لتلبية احتياجات سوق العمل، ودعم التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.