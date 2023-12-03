انطلاق فعاليات «المصريين الأحرار» بأسوان لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

بدأت فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه حزب المصريين الأحرار بأسوان، دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وسط حضور الآلاف من أهالي أسوان حاملين صور ولافتات داعمة للمرشح الرئاسي.

وبدأت فعاليات المؤتمر الجماهيري بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحب الدكتور أحمد غلاب بالحضور وأعرب عن حب أهالي أسوان للرئيس السيسي ودعمهم له في مسيرة البناء والتنمية، بينما تحدث الدكتور غلاب عن جهود حزب المصريين الأحرار في دعم وتثبيت أركان الدولة الجديدة والعمل على تحقيق المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

إقبال كبير من المصريين في الخارج على صناديق الاقتراع

من جهة أخرى رصدت الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، توافد عدد ضخم من أبناء الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها.

العليا للانتخابات تحدد جولات زمنية للتصويت المصريين في الخارج

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات جدولا زمنيا للتصويت الخاص بالمصريين في خارج وذاك خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.