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وداعا فاروق الفيشاوي

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عاجل.. رئيس البرلمان التونسي يعلن توليه الرئاسة مؤقتا

عاجل.. رئيس البرلمان التونسي يعلن توليه الرئاسة مؤقتا

بالصور.. إزالة 49 حالة تعد على أراضي الدولة في أسيوط

بالصور.. إزالة 49 حالة تعد على أراضي الدولة في أسيوط

غدا.. قطع الكهرباء عن ميت فارس والسنبلاوين في الدقهلية

غدا.. قطع الكهرباء عن ميت فارس والسنبلاوين في الدقهلية

فرج عامر: السيسي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الإدارة الامريكية

فرج عامر: السيسي يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الإدارة الامريكية

هند صبري ناعية الرئيس التونسي: قضى حياته في خدمة البلاد

هند صبري ناعية الرئيس التونسي: قضى حياته في خدمة البلاد

طقس الجمعة معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37

طقس الجمعة معتدل بالسواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 37

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بروفايل.. الرئيس التونسي "نهاية المشوار"

دور "ناصر" والتمثيل مع فاتن حمامة.. أمنيات لم تتحقق لـ فاروق الفيشاوي

دور "ناصر" والتمثيل مع فاتن حمامة.. أمنيات لم تتحقق لـ فاروق الفيشاوي

طلاب الثانوية يجملون مدرسة صنايع: لونها لون فرحة

طلاب الثانوية يجملون مدرسة صنايع: لونها لون فرحة

مشروع تجميل حديقة الحيوان.. الإهمال يقتل الفكرة

مشروع تجميل حديقة الحيوان.. الإهمال يقتل الفكرة

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