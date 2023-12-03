وكيل «صحة البحيرة» يشيد ببرامج الخدمات المقدمة لغير القادرين وتوفير الراحة لهم

استقبل اليوم الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتورة هاجر نبيل مشرف مركزي الوزارة، لمتابعة أعمال وحدة البرامج الصحية للجان الاجتماعية لغير القادرين، بحضور الدكتور ياسر السيسي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتورة صفاء بعيص مسؤول وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية لغير القادرين، وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالوحدة ومنسقي الوحدة بجميع الإدارات الصحية.

إشادة وكيل صحة البحيرة ببرنامج الخدمات الصحية

وأشاد وكيل صحة البحيرة ببرامج الخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، واهتمام الدولة بذلك وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة لخدمة غير القادرين، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بغير القادرين وتوفير كافة سبل الحماية لهم.

تطوير المنظومة الصحية

وأوضح «جميعه»، أن الرئيس وجه بتطوير المنظومة الصحية وتدريب الفرق الطبية بمختلف تخصصاتها، للارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن، والوصول بالمنظومة الصحية لتقديم أفضل أداء ينال رضا المواطن المصري.

وعلى هامش اللقاء أقيمت اليوم الدورة الأول بقاعة التدريب بالمديرية بحضور 20 متدربا من جميع الإدارات الصحية التابعة، على أن تستأنف باقي الدورات تباعا خلال أيام 4، و5 ديسمبر، ديسمبر بإجمالي 550 متدربا على مستوى جميع وحدات ومراكز الرعاية الأساسية.