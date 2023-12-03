«المصريين الأحرار» يحث مواطني البحيرة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

زارت أمانة حزب المصريين الأحرار في البحيرة عددا من الجمعيات الزراعية التابعة لمراقبة منطقه البستان، في ضوء التحركات المكثفة لتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي والوصول لكل فئات المجتمع من خلال حملة «طرق الأبواب».

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، ومتابعة الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ومباشرة احمد حمودة عضو الهيئة العليا وأمين البحيرة.

حملة طرق الأبواب

وتناولت اللقاءات الاستماع للمشكلات التي تواجه كل الفئات وآليات الحلول من منظورهم، وتطرق للحديث لأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول لصناديق الاقتراع ومساندة البلاد خلال تلك الفترة الحرجة، وخاصة ما يدور من أحداث بدول الجوار.

وتحدث وفد الحزب عن الجهود المبذولة من القيادة السياسية الرشيدة التي وضعت مصر علي الخريطة العالمية مجددا وأصبحت صاحبة الكلمة والقيادة، بالإضافة إلى الجهود التنموية والخدمية والرعاية الاجتماعية، وأضا تحقيق أفضل صورة للاستقرار والأمن والأمان.

الانتخابات الرئاسية

وشدد وفد الحزب علي مساندة وتأييد الرئيس السيسي الذي تصدى لكل ما يحاك ضد الوطن، وحافظ على سلامه وهويته ولعل الأحداث الجارية تعكس صدق رؤيته وأمانة خطواته لصالح المواطن وبلادنا العزيزة، .