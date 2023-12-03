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حملة السيسي: استمرار توافد الجالية المصرية في ألمانيا على مقار الانتخابات (صور)

كتب:

آية الله الجافي
05:36 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
تصويت المصريين في ألمانيا

تصويت المصريين في ألمانيا

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لقطات من استمرار توافد أبناء الجالية المصرية في ألمانيا على مقار الاقتراع للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في ثالث أيامها، مُعلنين دعمهم للمرشح عبد الفتاح السيسي.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة. 

 

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