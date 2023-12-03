توافد أبناء الجالية المصرية في واشنطن للتصويت بالانتخابات الرئاسية (فيديو)

أبرزت قناة «القاهرة الإخبارية»، توافد أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير.

أهمية المشاركة في العملية الانتخابية

وأكد الناخبون حرصهم على المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديموقراطي.

الانتخابات 4 مرشحين

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».