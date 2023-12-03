سفيرة مصر بأنجولا: لم نواجه أي مشكلة في العملية الانتخابية

قالت نيفين الحسيني، سفيرة مصر لدى أنجولا، إنّ عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 تمر بوتيرة جيدة والإجراءات سهلة، موضحةً: «لم نواجه أي مشكلة في هذا الصدد، وهناك حرص من أفراد الجالية على التواجد أمام صناديق الاقتراع رغم بُعد المسافة بين العاصمة والأقاليم».

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، والذي نقلته قناة إكسترا لايف: «أشكر الهيئة الوطنية على عقد الاجتماعات التي سبقت إجراء الانتخابات وتسهيل استخدام الآلية الإلكترونية لتسجيل المواطنين».