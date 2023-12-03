لجنة ميدانية تتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية في أسوان

تواصل اللجنة الميدانية لمتابعة اللجان الانتخابية في أسوان جولاتها التفقدية برئاسة المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، ومديري المديريات والإدارات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية في إطار التجهيزات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر الجاري.

وتفقدت اللجنة الميدانية مجموعات من اللجان الفرعية داخل المدارس واللجنة العامة للفرز باستاد أسوان، للتأكد من من توافر جميع الاحتياجات والخدمات اللازمة داخل اللجان، مثل غرف الإدلاء بالأصوات والأثاث والتجهيزات الفنية والاستراحات ودورات المياه العمومية.

اللجنة تشدد على توفير الاحتياجات الأزمة خلال فترة الانتخابات

وشددت اللجنة على مسؤولي الجهات المعنية بمتابعة التجهيزات والاستعدادات المطلوبة في مقار اللجان الانتخابية، وتقديم تقارير تفصيلية مصورة حول الملاحظات المرصودة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة.

كما كلفت اللجنة الميدانية مسؤولي التربية والتعليم بتنفيذ أعمال الصيانة وتوفير أدوات النظافة والتطهير في دورات المياه، ورفع كفاءة الأبواب والنوافذ وتركيب البانرات واللافتات التوضيحية، واللوحات الجمالية لتحقيق المظهر المشرف واللائق للعُرس الانتخابي.

رفع تراكمات القمامة والأتربة وترتيب وري الأشجار

ووجهت اللجنة مسؤولي الوحدة المحلية برفع تراكمات القمامة والأتربة وترتيب وري الأشجار والمسطحات الخضراء، وتنفيذ أعمال الإنترلوك وتسوية المداخل ودهان الأسوار بالمدارس والمواقع الخدمية التي تستضيف اللجان الانتخابية، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري وتسهيل حركة الدخول والخروج للناخبين.