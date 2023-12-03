استمرار تدريبات براعم الموهبة والبطل الأوليمبي للملاكمة في أسيوط

تواصل الإدارة العامة للرياضة التابعة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة أسيوط، تدريبات براعم الموهبة والبطل الأوليمبي للعبة الملاكمة، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالإدارة العامة للموهبة الرياضية بهدف اكتشاف المواهب الرياضية وتنميتها لتأهلها للمشاركة في الألعاب الرياضية الدولية.

مواعيد التدريبات أسبوعيا

وقال أحمد السويفي وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط لشؤون الرياضة، إن التدريبات تستمر أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، ويقوم بتدريب المشاركين نخبة مٌتميزة من المدربين الأكفاء لإعداد اللاعبين للانضمام للمنتخبات القومية في مختلف البطولات المحلية والدولية، بإشراف الدكتور محمد علي، مدير المشروع بالمحافظة.

أكتشاف المواهب الرياضية

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة أن المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي يعد أحد أهم المشروعات الواعدة للرياضة المصرية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة ورعايتهم، وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين يمثلون مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن التدريبات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.