محافظ أسيوط يكرم مزارعا حقق أعلى إنتاجية قطن بالمحافظة

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مزارعا من مركز أبو تيج لتحقيقه أعلى إنتاجية لمحصول القطن على مستوى المحافظة خلال الموسم الحالي، بعدما وصلت إنتاجية فدان الزراعات لديه من القطن 13 قنطارًا، وذلك بحضور الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من مهندسي المديرية.

دعم مستمر للقطاع الزراعي بالمحافظة

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال التكريم، استمرار دعم القطاع الزراعي بالمحافظة والاستجابة لمطالب المزارعين والدعم والاهتمام الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية للمحاصيل الاستراتيجية وكذلك تقديم الندوات التوعوية من قبل مهندسي مديرية الزراعة بالمحافظة للمزارعين لإنتاج أعلى إنتاجية للزراعات بجودة عالية.

أعلي إنتاجية في محصول القطن

وقال الدكتور رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط، إنه استمرارا لدعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، للقطاع الزراعي، ومن خلال الجهود المستمرة والمبذولة لمتابعة الزراعات بالمحافظة، تم تكريم المزارع محيي أبو عقرب من مركز أبو تيج، لحصوله على أعلى إنتاجية من القطن على مستوى المحافظة، بسبب اتباعه التعليمات والتوصيات الواردة من وزارة الزراعة، حيث بلغ إنتاجية الفدان من القطن في أرضه 13 قنطارا للفدان.