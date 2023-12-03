انطلاق مبادرة «صحتي قوامي» لمكافحة السمنة في البحيرة

أطلقت مكتبة مصر العامة بدمنهور صباح اليوم، مبادرة صحتي قوامي، بالتعاون مع حملة «تخيل العالم بلا سمنة» ومديرية التربية و التعليم بالبحيرة برئاسة يوسف الديب، الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الصحي بأمراض السمنة وانحرافات القوام التي تٌؤثر بشكل سلبي لدى الأطفال والبحث عن تلك الأمراض بين طلاب المدارس ومعالجتها بتطبيق برامج طبية وعلمية على أيدي متخصصين.

هدف مبادرة صحتي قوامي في البحيرة

كما تستهدف المبادرة طلاب وطالبات المدارس بمراحلها المختلفة بمشاركة أساتذة وأطباء متخصصين بدءً بعمل قياسات السمنة و انحرافات القوام، وتبدأ المرحلة الأولى التي تستغرق 3 أشهر بعدد 125 طالبا وطالبة، حيث سيتم وضع برامج علاج السمنة والتغذية السليمة وبرامج تأهيل علاج الانحرافات القوامية بناءً على القياسات الخاصة بكل طالب.

توجيهات الدولة بالنهوض بالصحة

يأتي ذلك تزامناً مع توجهات الدولة المصرية نحو النهوض بصحة المواطن المصري والمتابعة الصحية للأطفال والنشء، بعد النجاح الساحق الذي حققته المبادرات الرئاسية «100 مليون صحة والقضاء على فيروس C»

بحضور أحمد الهواشي مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور و بهاء نجا موجه أول التربية الرياضية بالتربية والتعليم الدكتورة رحاب الدربي، الدكتورة هبة يحيى، والدكتورة جاكلين عادل أخصائيي التغذية بحملة «تخيل العالم بلا سمنة» وبعض مديري مدارس إدارة بندر دمنهور.