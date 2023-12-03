رئيس الجالية المصرية بالكويت: الناخبون اصطفوا أمام لجان الانتخابات من السابعة صباحا

قال المهندس أحمد روبي، رئيس الجالية المصرية بالكويت، إنَّ المصريين المقيمين بالبلاد أتوا من السابعة صباحا ليصطفوا أمام المقر الانتخابي؛ استعدادا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

«روبي»: مشاركة واسعة للشباب المصري المقيم بالكويت في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «روبي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة dmc، أنَّ الشباب المصري المقيم بالكويت خرجوا بأعداد كبيرة غير مسبوقة في أية انتخابات مماثلة ليصطفوا أمام مقر السفارة رافعين أعلام مصر للتعبير عما في نفوسهم من وطنية وحب لوطنهم، والأسر اصطحبوا معهم الأطفال الصغار للتزين للعرس الانتخابي.

ارتباط المصريين في الخارج بوطنهم مصر

وتابع رئيس الجالية المصرية بالكويت: «الجالية المصرية في الكويت مرتبطة بوطنها وتحرص على المشاركة في الانتخابات، وتدعم استقرار وأمن مصر، ولذلك توافدوا بأعداد كبيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية».