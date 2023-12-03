تحرير 25 محضرا متنوعا خلال حملات مكبرة بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم حملات إشغالات مكبرة، بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق.

حملة إزالة إشغالات مكبرة في البحيرة

أسفرت حملات إزالة الإشغالات عن رفع 1005 حالات إشغال طريق تنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 765 حالة بدمنهور و85 حالة بالدلنجات، و85 حالة بحوش عيسى، و70 حالة بأبو حمص وتحرير 25 محضرا إشغال.

وأكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

وشهدت مدينة شبراخيت أمس تنفيذ حملة إشغالات مكبرة أسفرت عن تحرير 6 محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات

تأتي حملات إزالة الإشغالات تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لكل الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.