غرفة عمليات التنسيقية: المصريون في أوغندا يواصلون التصويت باليوم الثالث

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعتها للانتخابات الرئاسية المصرية 2024 للمصريين في الخارج، والتي انطلقت الجمعة الماضي.

وقالت الغرفة، إن أبناء الجالية المصرية توافدوا على مقر السفارة في أوغندا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضي لمدة 3 أيام في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، حيث يكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

نجاتي: إقبال المصريين بالخارج على التصويت مشهد استثنائي

وفي سياق متصل، قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ ما شهدناه خلال الأيام الماضية في انتخابات المصريين بالخارج يعد مشهدا استثنائيا في تاريخ الانتخابات المصرية، فضلا عن أن إقبال المصريين بشكل كبير على الإدلاء بأصواتهم دليل على وعي المصري بأهمية الانتخابات والمشاركة في اختيار رئيس مصر المقبل.