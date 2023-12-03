سفير مصر بالمغرب: إقبال مشرف وأكثر من رائع على انتخابات الرئاسة (فيديو)

قال ياسر عثمان، سفير مصر في المغرب، إن الجالية المصرية بالمملكة تتكون من 8 إلى 10 آلاف مصري، وتعتبر أكبر جالية مصرية في شمال أفريقيا، مشيرًا إلى أن اليوم الثالث من الانتخابات شهد إقبالا أكثر من رائع وكان منظرا مشرفا للمصريين بالخارج، ويشرف الجالية المصرية بالمغرب أمام العالم كله.

أعضاء الجالية المصرية بالمغرب

وأضاف «عثمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأحد، أن أعضاء الجالية المصرية بالمغرب مصرون على المجيء للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الدستوري، وعملية التصويت تتم في مقر السفارة المصرية في الرباط، متابعًا أن الإقبال كان متزايدا خلال أمس واليوم باعتبارهم عطلة رسمية، قائلًا: «المصريون لا يأتون فرادى فقط ولكن شهدنا أسر مصرية يأتون للتصويت والاحتفال أمام السفارة فهو عرس ديمقراطي وحالة من الوطنية الشديدة تدل على وعي وحرص والتزام».

أعضاء الجالية المصرية بالمغرب

ووجه سفير مصر في المغرب، التحية لكل أعضاء الجالية المصرية بالمغرب، قائلًا: «قدموا حالة مشرفة تعكس الحس الوطني للمصريين في الخارج»، موضحًا أنه ما زال هناك حوالي 4 ساعات حتى إغلاق باب التصويت في الانتخابات وبعد ذلك سيتم البدء في فرز الأصوات، موضحَا: «كلما كان المواطن بعيدًا عن الوطن كلما زاد حبه وقلقه على الوطن ومتابعته لوطنه حتى أكثر من المصريين داخل البلاد، نظرًا للإدراك الكامل للتحديات المحيطة بمصر في المنطقة"، مؤكدًا أن أعضاء الجالية حريصون على المشاركة والمساهمة في العملية الانتخابية لدعم مسيرة الأمن والاستقرار والتنمية وهو ما يعكس التزام وقلبهم على البلد.

هناك تسهيلات كبيرة لجعل كافة أعضاء الجالية

وأكد "عثمان"، أن هناك تسهيلات كبيرة لجعل كافة أعضاء الجالية يدلون بأصواتهم، بجانب التنسيق الكامل مع جمعية الجالية المصرية والسلطات المغربية لتقديم كافة التسهيلات للمصريين، قائلًا: "ستظل اللجان مفتوحة ولدينا ساحة انتظار كبير ومن هم داخل اللجنة يحق لهم التصويت حتى لو تخطت الساعة التاسعة".