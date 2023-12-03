سفير مصر بإسبانيا: إقبال كبير على الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث

قال السفير يوسف مكاوي، سفير مصر بإسبانيا، إن هناك إقبالاً كبيراً من المصريين في إسبانيا على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتاً إلى أن عملية التصويت تتم دون أي عقبات أو مشكلات، حيث تنتهي اليوم الأحد، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف السفير المصري في إسبانيا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن اليوم الثالث والأخير يشهد إقبالاً كبيراً من المصريين المتواجدين في إسبانيا على صناديق الاقتراع، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبيناً أن هناك مصريين يأتون من مدن بعيدة ومسافات طويلة من أجل المشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

مشاركة كبيرة من الشباب

وأشار إلى أن العرس الانتخابي يشهد مشاركة كبيرة من فئة الشباب، وهو الأمر اللافت في هذا الاستحقاق، كذلك جزء كبير من الطلاب المصريين كان لديهم الحرص على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي.

تواصل بين كل الأجهزة لإنجاح الانتخابية

وتابع أن هناك تواصلا مع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال السفارة ووزارة الخارجية، لافتاً إلى أن الأمور تسير بانتظام ودون أي عقبات، كما أن حالة الجو في إسبانيا ساعدت على خروج المصريين للتصويت في الانتخابات وزيادة الإقبال على صناديق الاقتراع.