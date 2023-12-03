القومي للإعاقة: غرفتنا تستمر بمتابعة الانتخابات بالخارج في آخر أيامها (صور)

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالمجلس، تستمر في أعمال المتابعة والرصد لليوم الثالث والأخير من سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.

متابعة غرفة القومي للإعاقة للانتخابات بالخارج

وأوضحت المشرف العامل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، الغرفة المركزية للمجلس تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد كافة المجريات بلجان الاقتراع في العواصم الكبرى المختلفة على مستوى العالم، وفي حال تم رصد أي مخالفة يتم إرسالها على الفور إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

مشاركة ذوي الإعاقة بالانتخابات في الخارج

وأكدت أنه على مدار أيام الانتخاب الثلاثة لم يتم رصد أي مخالفات، بل كان هناك تيسيرات حقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرز التيسيرات التي تم رصدها هي وجود أوراق اقتراع على طريقة برايل، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من الإدلاء بصوتهم بسهولة ويسر في الانتخابات الرئاسية، إلى جانب وجود أرضية مناسبة في اللجان لأنواع الإعاقة المختلفة والكراسي المتحركة.