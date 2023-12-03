مدينة رأس سدر بجنوب سيناء تعلن جاهزيتها لاستقبال الناخبين للانتخابات الرئاسية

قال علي إبراهيم حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء اليوم الاثنين، إن الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر أنهت استعداداتها بكامل طاقتها لاستقبال الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر انعقادها على مدار 3 أيام من 10 ديسمبر الحالي، بحملات نظافة موسعة في محيط لجان الاقتراع بالمدينة، وصيانة كاملة لأعمدة إنارة الشوارع في محيط اللجان وبالشوارع الرئيسية.

اللجان الانتخابية بمدينة رأس سدر

وأشار علي إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن مدينة رأس سدر، تضم 6 لجان انتخابية موزعة كالآتي:

1- مدرسة الشهيد سيد زكريا الابتدائية، وتضم 2 لجنة انتخابية سيدات.

2- مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية، وتضم 2 لجنة انتخابية رجال.

3-مدرسة رأس سدر الثانوية الصناعية العسكرية، وتضم 2 لجنة انتخابية وافدين ومغتربين.

مداومة الندوات التوعوية للمواطنين للمشاركة في الانتخابات

وأكد رئيس المدينة أن المجلس المحلي بالمدينة يٌطلق بصفة دورية الندوات التوعوية للمواطنين لحثهم على المشاركة الانتخابية لإظهار صورة مشرفة للمواطن السيناوي، ودوره الفعال في الحياة السياسية، بالإضافة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ساهمت بتيسير عملية التصويت بالرقم القومي من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.