«حماة وطن»: 3 أيام من العرس الانتخابي في سفارة مصر بالرياض

أكد الدكتور محمد فاروق أبو حشيش، أحد ممثلي الجالية المصرية في السعودية والأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، على استمرار توافد المواطنين المقيمين بالمملكة، على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، واستمرارهم في التوافد حتى قرابة غلق باب التصويت.

وأضاف «أبو حشيش»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ أيام الانتخابات الرئاسية في المملكة العربية السعودية شهدت إقبالاً كبيراً من المصريين، قائلاً: «3 أيام من العرس الانتخابي في سفارة مصر بالرياض».

أبوحشيش: أتمنى نقل الصورة بالكامل

وتابع الدكتور محمد فاروق أبو حشيش، «أتمنى نقل الصورة بالكامل، لكن ما يمكن قوله بأنَّ هناك 26 لجنة لاستقبال الناخبين بالسفارة المصرية في المملكة، ورغم ذلك القاعة الانتخابية لا تزال ممتلئة مع الساعات الأخيرة التي تسبق غلق اللجان».