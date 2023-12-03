حملة السيسي: مد التصويت في الانتخابات الرئاسية بالسعودية ساعة إضافية

أشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى قرار السفارة المصرية بالرياض في السعودية بمد عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 لمدة ساعة إضافية نظرا لكثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.