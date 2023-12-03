حملة السيسي: مد التصويت في الانتخابات الرئاسية بالسعودية ساعة إضافية
كتب:
آية الله الجافي
08:45 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الجالية المصرية في السعودية
أشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى قرار السفارة المصرية بالرياض في السعودية بمد عملية التصويت للانتخابات الرئاسية 2024 لمدة ساعة إضافية نظرا لكثافة إقبال الناخبين على لجان الاقتراع وتوافدهم بصورة كبيرة.
يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.