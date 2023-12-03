«نؤمن بلقائك ونرضى بقضائك».. آخر ما كتبته ريهام عبدالغفور قبل وفاة والدها

توفي الفنان أشرف عبدالغفور، منذ قليل، إثر حادث سير أليم على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، عن عمر ناهز 84 عامًا.

وكان آخر ما نشرته ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور قبل وفاته، دعاء من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام قائلة: «اللهم إني أسألك نفسًا مطمئنة.. تؤمن بلقائك.. وترضى بقضائك.. وتقنع بعطائك».

عزوز عادل يكشف تفاصيل الحادث

وكشف الفنان عزوز عادل، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قد وافته المنية فى مستشفى الشيخ زايد بعد تعرضه لحادث سير، حيث تم نقله على الفور لتلقى الإسعافات الأولية، ولكن صعدت روحها إلى بارئها، وتتواجد زوجته في العناية المركزة بالمستشفى حاليًا بعد إصابتها بكدمات متعددة، ولم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء.

آخر أعمال أشرف عبدالغفور

وكان آخر الأعمال التى شارك بها الفنان أشرف عبد الغفور قبل وفاته مسلسل حرب الجبالى، والذى من المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.