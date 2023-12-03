رئيس المركز القومي للمسرح ينعى أشرف عبد الغفور

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان القدير أشرف عبدالغفور، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

المسرح شهد أولى الخطوات الفنية للفنان أشرف عبدالغفور

يذكر أن المسرح شهد أولى الخطوات الفنية للفنان أشرف عبدالغفور، حيث قدم العديد من المسرحيات منها؛ «جلفدان هانم»، «سليمان الحلبي»، «ثلاث ليال»، «مصرع جيفارا»، «وطني عكا»، «النار والزيتون»، «الملك لير».

كما اشتهر بتقديم العديد من الأعمال الدرامية والتاريخية منها؛ «محمد رسول الله»، «هارون الرشيد»، «الإمام مالك»، «عمر بن عبد العزيز»، «حضرة المتهم أبي»، «الرحايا»، «جبل الحلال»، «القاهرة والناس»، «يتربى في عزو»، «فارس بلا جواد»، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية»، وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

المتحدة تنعى أشرف عبدالغفور

ونعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل في حادث سير أليم.

وتقدمت المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها، بخالص العزاء لأسرة الزميل الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.