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حملة السيسي: لم نرصد مخالفات تعيق سير الانتخابات بالخارج خلال الثلاثة أيام

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:14 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الحملة الرسمية تتابع سير الانتخابات

الحملة الرسمية تتابع سير الانتخابات

تتابع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تواصل سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج 2024 بيومها الثالث والأخير. 

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، انتظام سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج، إذ لم يتم رصد أي مخالفات أو ما يعيق العملية الانتخابية خلال الثلاثة أيام المحددة لها. 

وأشار المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الحملة مستمرة في عملها بمتابعة تواصل سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج حتى إغلاق آخر لجنة بكافة دول العالم، مؤكدا أن الحملة على اتصال مباشر مع الجاليات المصرية في الخارج عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام العملية الانتخابية في بلادهم، وفقًا لتعليمات وضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

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