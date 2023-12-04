كاتب صحفي: المصريون بالخارج قدموا ملحمة مشرفة في الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي ماجد منير، إنَّ الانتخابات الرئاسية شهدت على مدار الثلاثة أيام الماضية مشهدًا حضاريًا يدعو للفخر بالانتماء إلى هذا الوطن العظيم، والملحمة التي قدمها المصريون بالخارج وتحدوا فيها ظروف كثيرة، مثل بُعد المسافات بين مقار اللجان وأماكن وُجود المصريين بالخارج، أو الطقس الصعب والارتباط بأعمالهم.

ارتباط أبناء مصر بالخارج بوطنهم

وأضاف «منير»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنَّ الدولة نجحت بربط أبنائها المصريين بالخارج بوطنهم، وهناك مجهود كبير بذل في هذا المجال، كما أن المواطنين ارتبطوا بالوطن ولا يشعرون بالغربة.

وأوضح الكاتب الصحفي، أنَّ المصريين بالخارج ردوا من خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية الجميل لمصر، التي اهتمت بهم خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنّ المشهد يدعو للفخر ويعتبر رسالة للعالم أجمع.