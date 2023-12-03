التنسيقية: استمرار توافد أبناء مصر بالكونغو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توافد أبناء الجالية المصرية في الكونغو على السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية، رافعين أعلام مصر، مرددين هتافات تحيا مصر وسط أغاني وطنية.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب

تواصل غرفتا العمليات المركزية والإعلامية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لليوم الثالث على التوالي، متابعتها لليوم الأخير من تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024 على مدار الـ 24 ساعة، وذلك من خلال فريق رصد متابعة للعملية الانتخابية في مختلف دول العالم.