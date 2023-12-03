مراسل إكسترا نيوز: مستشفى العريش استقبل 160 فلسطينيا حتى الآن

قال كريم رجب، مراسل قناة إكسترا نيوز من مستشفى العريش، إن المستشفى استقبل حالة اليوم من المصابين الفلسطينيين من ضمن 13 حالة توافدوا لمعبر رفح البري، وتم توزيع هذه الحالات على المستشفيات المصرية.

وأضاف «رجب»، خلال لقاء ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن عدد الحالات التي استقبلها مستشفى العريش ارتفع إلى ما يقرب من 160 حالة حتى هذه اللحظة، كما ارتفع عدد العمليات إلى 130 عملية أُجْرِيَت خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن هناك بعض الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحيا، وهذه الحالات من بين المعضلات التي تواجه الفرق الطبية، لكن يُتَعَامَل معها من جانب الفرق الطبية في مستشفى العريش العام، وكذلك المستشفيات المصرية.

ولفت إلى أن الدولة وفرت 37 مستشفى على مستوى الجمهورية، من بينها 3 مستشفيات بشمال سيناء لاستقبال المرضى الفلسطينيين.