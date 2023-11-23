تخصيص جناحين في مستشفى العريش العام لاستقبال المصابين الفلسطينيين

قال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، إنّ مستشفى العريش أصبح من المستشفيات الكبيرة والراقية ذات الطابع العملاق، في تقديم الخدمة الطبية سواء للمواطنين في العيادات الخارجية أو قسم الاستقبال، فضلًا عن تقديم الرعاية الكاملة للمصابين القادمين من قطاع غزة، سواء الرجال والنساء أو الأطفال الخدج الذين تتم رعايتهم في الحضانات.

أقسام متطورة في مستشفى العريش العام

وأضاف مدير مستشفى العريش العام، أنّ المستشفى يمتاز بوجود عدة أقسام متطورة، مثل قسم الأطفال الذي به رعاية متكاملة، وهو أقرب قسم إلى الاستقبال والطوارئ، بعده قسم العظام والباطنة والنساء، فيما جرى تخصيص قسم خاص أسفل العمليات مباشرة، للمصابيين الفلسطينيين وجناحين متكاملين، وذلك لحاجة المصاب الفلسطيني في الغالب لإجراء عمليات جراحية، بعدها يخضع لفترة العلاج في غرف مزدوجة، لها منافذ تطل على فناء المستشفى الرئيسي، حتى لا يشعر المصاب بالعزلة أو المرافق بالملل.

طاقم طبي على أعلى مستوى

ويجري العمليات، طاقم أطباء على أعلى مستوى، علاوة على أطباء البروتوكول القادمين من 4 جامعات مصرية وهي «القاهرة، المنصورة، الزقازيق والأزهر»، ويُنقل المصاب إلى المستشفيات الأخرى إذ دعت الحاجة إلى ذلك، ويتم خلال فترة العلاج، عرض الأشعة والتحاليل على مستشارين بالمستشفيات الكبرى للحالات المعقدة.