عمليات التنسيقية: المصريون بالخارج يشاركون في الانتخابات الرئاسية حتى آخر لحظة

أكّدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، في اليوم الثالث والأخير، للاطمئنان على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف دول العالم.

وأكّدت في بيان، عدم رصد أي مخالفات في اليوم الثالث، وسير عملية التصويت بانتظام حتى اللحظات الأخيرة، وغلق باب التصويت في العديد من الدول، مشيرة إلى متابعة تيسير كل الإجراءات من السفارات والقنصليات المصرية للتسهيل على الناخبين في عملية التصويت والدخول والخروج.

الإقبال على الانتخابات الرئاسية بالخارج

وأوضحت أن نسب الإقبال على الانتخابات الرئاسية في الخارج تتراوح ما بين إقبال كبير في بعض الدول وبالأخص الدول العربية وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وتلاحظ توافد فئات متنوعة من الناخبين (الشباب – المرأة – الرجال) في شتى اللجان مع تواجد أسر الناخبين في دول الخليج العربي وأطفالهم معهم، كما تلاحظ إقبال كبير على اللجان الانتخابية في المملكة العربية السعودية، ومدت السفارة المصرية بالرياض التصويت لمدة ساعة نظرًا لتزايد الإقبال.

ورصدت غرفة عمليات التنسيقية تزايد الإقبال في اليوم الثالث في بعض الدول الأوروبية نظرًا لأن اليوم عطلة نهاية الأسبوع، كما أن هناك بعض الدول شهدت ضعف الإقبال بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتابعت الغرفة غلق باب التصويت في أغلب دول العالم في اليوم الثالث والأخير، مؤكدة مواصلة انعقادها بشكل دائم لمتابعة سير العملية الانتخابية في كافة دول العالم حتى انتهاء التصويت وغلق الصناديق في التاسعة مساء وفقًا لتوقيت كل دولة.