رئيس حملة السيسي: مصر شهدت تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع خلال الـ9 سنوات الماضية

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن سبب اختيار المرشح الرئاسي تقديم رؤية وليس برنامجا انتخابيا، قائلا إن الرؤية تكون أعم ومرتبطة بتحقيق أهداف، حيث إننا لا نقدم مرشحنا لأول مرة فهو في المنصب منذ 9 سنوات.

البرنامج الانتخابي يصلح أكثر لعضو مجلس النواب

وأضاف فوزي، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن البرنامج الانتخابي يصلح أكثر لعضو مجلس النواب أو الحكومة عندما يقدم نفسه لناخبين أو تقدم الحكومة لبرلمان لنيل الثقة.

الرؤية تركز على أهداف

وأشار إلى أن الرؤية تركز على أهداف ويندرج تحتها العديد من البرامج والمشروعات، وهناك العديد من الرؤساء حول العالم كانوا دائما يحددون أهدافاً معينة ويصلون لها بعدد من البرامج والمشروعات، موضحا أنه يكفي خلال التسع سنوات الماضية أن مصر شهدت تنفيذ أكثر من 15 ألف مشروع كانت لازمة وضرورية لتحقيق أهداف، ومن ثم التركيز على الأهداف والأولويات سيكون هو المستقبل الخاص بالست سنوات المقبلة.