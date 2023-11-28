المستشار محمود فوزي: تجاوزنا السنوات المؤلمة في الإصلاح الاقتصادي

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية كانت تعاني الركود والبطالة وانسحاب الاستثمارات وتراجع الاحتياطي النقدي وضعف معدل النمو وتردي الخدمات العامة والبنية التحتية قبل أن يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، ومن ثم لم يكن ممكنا حدوث تنمية في ظل هذه العوامل.

القيادة السياسية عملت على الإصلاح

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم العمل على إصلاح كل هذه الأمور عبر وجود قيادة سياسية تدرك أن العوامل سالفة الذكر تمثل مشكلة، كما وُضِع برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، وإصلاح البنية الأساسي.

وتابع رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أنه يرى أن السنوات المؤلمة من البنية الأساسية وإصلاح الاقتصاد مرّت، وبالتالي، فإن البلاد مؤهلة تماما لانطلاق اقتصادية أكبر، ولم يكن ذلك التعامل مع كل هذه المشكلات وبناء بنية أساسية دون أمن وأمان ووضع الدستور ووجود مؤسسات الدولة.